В Кремле оценили влияние иностранных наемников на ход спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не способно изменить ход специальной военной операции. Его слова передает ТАСС.

— Еще раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно, — сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства сделал акцент на том, что участие в боях на стороне Украины иностранцев давно не является тайной.

Фото: pxhere.com

Напомним, что в начале февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза (ЕС) никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. Но как считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину. По ее словам, они отправились туда «в виде инструкторов, спецслужб и наемников».



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Айрат Назипов