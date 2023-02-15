Флорист дала рекомендации по выбору букета на праздники

Определенному характеру соответствуют определенные цветы. Об этом рассказала флорист Ксана Тайлер, передает Daily Moscow.

По ее словам, цветы в темных тонах подойдут адресату со строгим характером. Им лучше дарить розы или экзотическую красную протею. Воздушные, нежные пионы или тюльпаны понравятся девушкам с мягкими чертами характера.

— Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще, — отметила она.

В феврале 2022 года сообщалось, что в России за 15 лет популярность Дня святого Валентина, праздника всех влюбленных, снизилась в четыре раза. Также отмечалось, что 78% россиян игнорируют этот праздник, 12% собираются его отметить. При этом в 2007 году этот день праздновали 50%, в 2009 году — 40%, в 2021 году — уже только 13%. Больше всего поклонников у него среди людей младше 34 лет — 16%.



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Елизавета Пуншева