В России за 15 лет упала популярность Дня святого Валентина в четыре раза

В России за 15 лет популярность Дня святого Валентина, праздника всех влюбленных, снизилась в четыре раза. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

По имеющимся данным, 78% россиян игнорируют этот праздник, 12% собираются его отметить. При этом в 2007 году этот день праздновали 50%, в 2009 году — 40%, в 2021 году — уже только 13%. Больше всего поклонников у него среди людей младше 34 лет — 16%.

Однако 33% мужчин, находящихся в браке или отношениях, планируют подарить своей партнерше букет цветов в этот день. Среди тех, кому меньше 34 лет, это хотят сделать 50%, среди старше 45 лет — 27%.

Фото: Максим Платонов

Согласно другому исследованию, каждый третий житель России планирует дарить подарки на День святого Валентина. Казанцы тратятся на них меньше, чем жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Самые дорогие подарки на 14 февраля готовят москвичи.



Дарья Акимова