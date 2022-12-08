Главное о коронавирусе на 8 декабря: происхождение COVID-19, в Германии появилась вакцина из КНР
Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане
- По данным на 7 декабря, в Татарстане коронавирус был выявлен у 80 человек. Всего в республике зарегистрировано 191 081 случаев COVID-19. Кроме того, 118 человек были выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 187 994 выздоровевших пациентов). Число летальных исходов по-прежнему остается на уровне 2007 жителей. Последний раз о смерти из-за болезни сообщалось 30 ноября — умер один человек.
Глава Роспотребнадзора: в случае подозрения на коронавирус важно обратиться к врачу
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система здравоохранения России сможет принять большое число пациентов с гриппом. Она подчеркнула, что коронавирус, свиной грипп и все вирусные инфекции начинаются одинаково с повышения температуры и общего недомогания. По ее мнению, в случае заболевания важно обратиться за помощью к врачам и не пытаться справиться с вирусом самостоятельно.
- В больницах Петербурга увеличили количество коек для пациентов с COVID-19. Так, теперь коек стало 2360 — раньше их было 2103. Кроме того, на сегодняшний день 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ, 153 пациента лежат в реанимации.
- В Курганской области появилась назальная вакцина от коронавируса. По словам первого заместителя директора департамента здравоохранения региона Назара Шевченко, вакцину уже используют в медицинских организациях. Он также отметил положительные стороны этой вакцины. По его мнению, лекарство не уступает по эффективности вакцине, которая вводится внутримышечно.
- В Москве оформили более 17 миллионов электронных медицинских карт. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сегодня в столице хранится 2,2 миллиарда структурированных медицинских данных. Она также подчеркнула, что 80% записываются на прием к врачам в режиме онлайн. В заключение Ракова добавила, что за два года пандемии COVID-19 в Москве получила сильное развитие телемедицина.
Тима Бертона раскритиковали за участие заболевшей COVID-19 актрисы в cъемках сериала «Уэнсдей»
В мире коронавирусом нового типа на 8.20 мск заразились 647 009 915 раз, 6 646 278 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (99 230 740). На второй строчке — Индия (44 675 413), на третьей — Франция (38 461 021), на четвертой — Германия (36 690 235), на пятой — Бразилия (35 396 191).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 083 362). За ними следуют Бразилия (690 229), Индия (530 647), Россия (384 494,) данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).
За время пандемии было сделано 13 069 409 381 инъекций вакцины против коронавируса.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США и старший советник американского президента по медицинским вопросам Энтони Фаучи не исключил, что происхождение COVID-19 никогда не будет установлено. При этом специалист отметил, что шанс на то, чтобы выяснить откуда пошел вирус все же есть. По мнению Фаучи, в этом вопросе будут необходимы усилия ученых за пределами Китая, включая специалистов из Евросоюза, Австралии, Великобритании, США и других стран.
- В ФРГ разрешили ввозить на территорию республики и использовать китайскую вакцину от нового типа коронавируса Sinovac. По словам министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, пользоваться лекарством смогут только граждане КНР.
- Пользователи соцсети Reddit раскритиковали режиссера Тима Бертона за то, что он снимал сериал «Уэнсдей» для Netflix с заболевшей COVID-19 Дженной Ортегой. По данным СМИ, актриса заболела коронавирусом во время четвертой серии сериала. Также она жаловалась на плохое самочувствие. Комментаторы сочли поведение Бертона безответственным и заявили, что из-за этого могла заболеть вся съемочная группа.
- В Китае резко снизили ограничения мобильности при вспышках коронавируса. Согласно новым правилам, карантин не должен превышать больше 5 дней с момента последнего случая заболевания. Также согласно распоряжению Госсовета КНР, запрещается баррикадировать входы в микрорайоны, двери подъездов, включая пожарные выходы. Помимо этого, жителям КНР не нужно будет показывать результаты теста на COVID-19 при входе в общественные места.
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