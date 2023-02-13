В России могут появиться халяльные отели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В течение нескольких лет в России могут появиться халяльные отели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на службу Федеральной службы по аккредитации.

По данным ведомства, сегодня в РФ нет отелей с сертификатами халяль, и страна теряет большой объем туристического потока мусульман. Такие отели значительно повысят показатели как въездного, так и внутреннего туризма.

По сфере услуг в этой области Росаккредитация совместно с другими федеральными органами исполнительной власти будет вырабатывать подход к установлению требований сертификации.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Отметим, что в других странах уже есть халяльные отели. Как правило, в них гостям предлагают еду по стандартам халяль, предоставляют помещение для намаза и четки. Также в интерьерах гостиниц нет изображений людей и животных, а ванные комнаты укомплектованы ухаживающими средствами без спирта и животных жиров.

Напомним, в конце 2019 года в Татарстане запустили сертификацию пяти татарстанских санаториев по стандарту халяль. Это санаторий «Радуга», расположенный в национальном парке «Нижняя Кама» в Набережных Челнах, санаторий «Ян» «Татнефти» в селе Поташная поляна в Альметьевском районе, зеленодольский санаторий «Дельфин», санаторий «Жемчужина» в Набережных Челнах и «Шифалы Су — Ижминводы» в селе Ижевка Менделеевского района.



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Айрат Назипов