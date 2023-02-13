На станции метро «Кремлевская» в Казани планируют запустить эскалаторы, не работающие с 2005 года

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В 2023 году в Казани на станции метро «Кремлевская» планируют запустить эскалаторы. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

— По многочисленным просьбам наших пассажиров мы планируем в этом году запустить два эскалатора на станции метро «Кремлевская», которые не работали с 2005 года, практически с запуска метрополитена, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в конце января в ремонтный цех казанского депо доставили электропоезд модели 81-740.4, 81-741.4 «Русич». Ремонт займет несколько месяцев. Электропоезд должен вернуться на линию в середине апреля этого года.



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Татьяна Демина