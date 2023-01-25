В казанском МУП «Метроэлектротранс» рассказали, когда на линии появится отремонтированный «Русич»

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В ремонтный цех казанского депо доставили электропоезд модели 81-740.4, 81-741.4 «Русич». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Согласно нормативным срокам ремонт будет производиться в течение трех месяцев. Электропоезд должен вернуться на линию в середине апреля этого года, рассказали в пресс-службе.

— В настоящее время производится ремонт головного вагона №0240 и выполнены следующие виды работ — подъем кузова вагона и выкатка первой тележки, проведен полный осмотр вагонного оборудования, разборка основных узлов механического оборудования и колесных пар (букс, редуктора), ремонт двух тяговых электродвигателей, — отмечается в сообщении.

При ремонте производилась полная замена смазки и чистка смазочных каналов, масленок, удаление старой смазки со смазываемых поверхностей. В данный момент ведется покраска тележек и подвагонного оборудования. Это поможет избежать коррозии металла.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

По данным из открытых источников, всего в Казани в эксплуатации 9 поездов «Русич». В январе 2011 года в Казань поступил первый «Русич» (номера вагонов 0240-0802-0241) и уже через месяц он вышел на линию. Поезд состоит из трех вагонов — два головных и один промежуточный.

Напомним, в интервью «Реальному времени» глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков говорил, что на линии Казанского метрополитена эксплуатируются составы марки — «Чех», «Русич» и «Москва». Он добавил, что по мере строительства новых станций парк электропоездов будет расширяться.

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Айрат Назипов