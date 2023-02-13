Вблизи Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла
В акватории Тихого океана вблизи Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла. Об этом «РИА Новости» сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
— Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в 16.56 (8.56 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр, — отметила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Подтверждено, что около 35 тысяч человек погибли на юго-востоке страны и в Сирии в результате подземных толчков силой 7,7 и 7,6 балла и многие до сих пор числятся пропавшими без вести.
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