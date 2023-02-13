Главное о коронавирусе на 13 февраля: дикие травы подавляют COVID-19, рост госпитализаций в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,6 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 104 человек. Всего на 13 февраля в республике зарегистрировано 196 325 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 478 человек, за минувшие сутки — 0. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 24 пациента.



По состоянию на 13 февраля в Татарстане проведено 8 480 102 лабораторных исследования на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 034 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 165,6.

С 6 по 12 февраля госпитализированы 312 татарстанцев, заразившихся коронавирусом. Это на 29,5% больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 12 февраля коронавирусом заразились 605 человек. Это на 14,3% больше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Эксперты «Сколтеха» выявили ранее неизвестный науке механизм появления мутаций COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 006 случаев коронавируса, выздоровели 6 484 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 083 723, а выздоровевших — до 21 439 178. Госпитализированы за сутки 608 человек. Умерли за сутки 30 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 395 581 человек.



Штамм COVID-19 «кракен» выявили в Красноярском крае, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В публикации говорится, что вирусом заразилась 33-летняя жительница региона. Отмечается, что заболевание «протекает в легкой форме». Также он отметил, что появление «кракена» в регионе не станет причиной для введения «дополнительных противоэпидемических мер» на его территории.

Ученые Сколковского института и технологий выявили ранее неизвестный науке механизм появления мутаций COVID-19, который может способствовать возникновению новых штаммов вируса. В ходе исследования специалисты выяснили, что COVID-19 может адаптироваться к иммунитету человека и избегать влияния Т-лимфоцитов (вид иммунных клеток) человека. Ученые также выразили беспокойство в связи с той вероятностью, что новый штамм, проникший в организм человека, может вырваться наружу, тем самым заразив массу людей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

2023 год может стать переломным для мировой экономики. Такое мнение выразила директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае она также подчеркнула, что для большинства государств инфляция останется на том же уровне, который был до пандемии COVID-19.

Врачи примут решение о проведении новых операций российскому фигуристу Роману Костомарову в начале этой недели. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что сейчас фигурист большую часть времени находится в сознании и может общаться с близкими.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Американские ученые выяснили, что папоротник и золотарник могут подавлять COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 892 498 раз, 6 853 922 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 849 008). На второй строчке — Индия (44 685 425), на третьей — Франция (39 764 042), на четвертой — Германия (37 907 312), на пятой — Бразилия (36 932 830).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 377). За ними следуют Бразилия (697 674), Индия (530 753), Россия (387 590, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 580).



За время пандемии было сделано 13 286 001 582 инъекции вакцины против коронавируса.

Ученые из университета Эмори выяснили, что папоротник орлиный и золотарник высокий могут подавлять COVID-19, тем самым мешая вирусу заражать живые клетки организма. Об этом сказано в исследовании, которое опубликовано в журнале Scientific Reports. По информации источника, специалисты проанализировали более 1800 экстрактов и 18 соединений из библиотеки натуральных продуктов Quave. Также эксперты подчеркнули, что использовать данные растения для самолечения COVID-19 потенциально опасно и неэффективно.

Фото: realnoevremya.ru

Генеральный секретарь организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, сообщает Bloomberg. Помимо этого, он подчеркнул, что необходимо сделать климатическую повестку «более сбалансированной и справедливой». Ранее генсек ОПЕК отмечал, что в 2023 году спрос на нефть окажется на уровне 102 миллионов баррелей в сутки, что превысит показатель, который был до пандемии COVID-19, — 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов