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В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом

21:32, 12.02.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане продолжает расти заболеваемость коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 12 февраля COVID-19 заразились 605 человек. Это на 14,3% больше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане растет с начала года. Со 2 по 8 января зафиксировали 401 случай заражения, с 9 по 15 января — 409, с 16 по 22 января — 469, с 23 по 29 января — 470. С 30 января по 5 февраля коронавирус подтвердился у 529 человек.

Всего на 12 февраля в Татарстане выявлено 196 221 случай заражения коронавирусом, в том числе 100 за последние сутки. Вылечились от него за это время 192 478 жителей республики. Умерли 2 010 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 12 февраля.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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