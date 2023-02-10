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МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирске

07:46, 10.02.2023
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Новосибирске
Фото: пресс-служба МЧС России

Спасатели МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что пострадали 22 человека, 13 погибли.

В пресс-службе отметили, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Фото: пресс-служба МЧС России

Вчера в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме четыре подъезда, в каждом по 15 квартир. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое жителей Омской области.

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Илина Хакимова
Происшествия

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