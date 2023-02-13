Подвески с изображением знака зодиака вошли в топ антиподарков на День святого Валентина

Не стоит дарить возлюбленной на День святого Валентина кулоны в виде фигурки античного ангела, подвески со знаком зодиака и цепочки с именем. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.

— На первом месте антитренда сюрпризов к 14 февраля — кулон в виде фигурки античного ангела. С прошлого года в моду все больше входят абстрактные украшения, поэтому анатомичные ангелочки точно не подойдут любительницам трендовых изделий. Дарить ангелов принято на именины, свадьбы или Рождество, а на День Святого Валентина лучше выбрать что-то поинтереснее, — отметила она.

Подвески с изображением знака зодиака также являются неудачным подарком на праздник влюбленных, отметила Ракутина. Они, как и цепочки с именем, вышли из моды.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

— Также плохим подарком ко Дню всех влюбленных станет колечко в виде надписи «LOVE» с сердечком. Это банальный сувенир, который может оттолкнуть девушку. Если все-таки очень хочется порадовать девушку такой ювелирной «валентинкой», выбирайте более лаконичные варианты — например, кольца с аккуратным бриллиантом в виде сердца, — подчеркнула собеседница издания.

Напомним, 70% жителей ПФО, которые состоят в браке, собираются праздновать День всех влюбленных. Еще 11% респондентов заявили, что признают только День Петра и Февронии. 4% опрошенных и вовсе заявили, что 14 февраля это маркетинговый бизнес-ход.



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Елизавета Пуншева