Некоторые жители ПФО собираются подарить своей второй половинке малосольные огурцы на 14 февраля

70% жителей ПФО, которые состоят в браке, собираются праздновать День всех влюбленных. Еще 11% респондентов заявили, что признают только День Петра и Февронии. 4% опрошенных и вовсе заявили, что 14 февраля это маркетинговый бизнес-ход. А некоторые участники опроса признались, что подарят своей второй половинке на праздник малосольные огурцы. К таким выводам в результате исследований пришли эксперты «Авито».

Аналитики выяснили, что чем моложе респонденты, тем больше у них желание праздновать эту дату. Так, выяснилось, что 80% опрошенных в возрастной категории 18—25 лет собираются праздновать 14 февраля. А вот среди влюбленных пар в возрасте от 46 до 55 лет поздравлять друг друга собираются немного меньше — 58%.

Исследование также показало, как опрошенные собираются провести этот праздник. Так, выяснилось, что среди респондентов возрастом от 46 до 55 лет много тех, кто собирается праздновать дома, к примеру поужинав при свечах. Сходить в ресторан на 14 февраля собираются в основном молодые влюбленные (18—25 лет).

Фото: realnoevremya.ru

Некоторая доля опрошенных призналась, что на День святого Валентина собираются пойти в кино. Нашлись среди респондентов и те, кто намерены в честь этой даты устроить необычное свидание — наибольший креатив тут проявили россияне в возрасте от 18 до 25 лет (36%) — чтобы удивить свою вторую половинку, они готовы организовать поездку на квадроциклах, сходить в аквапарк либо устроить на крыше фотосессию.

Ко всему прочему аналитики выяснили, что опрошенные в основном собираются дарить на 14 февраля цветы (26%) — столько же в качестве презента своим вторым половинкам преподнесут косметику и парфюмерию. Еще 23% собираются сделать сладкий подарок. Однако среди респондентов нашлись и такие, кто собирается подарить второй половинке ювелирные украшения (14%), одежду, обувь и аксессуары (20%). Всего 19% участников опроса признались, что хотят порадовать свою вторую половинку подарочными сертификатами. Лишь 6% респондентов собираются подарить любимым гаджеты и поездку за город.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате исследования выяснилось, что большая доля опрошенных не собираются тратить на подарок больше 5 тысяч рублей. 25% и вовсе намерены совершить все необходимые покупки не затрачивая более 1000 рублей. 38% респондентов сообщили, что на 14 февраля могут потратить 3 тысячи рублей. Еще 18% опрошенных заявили, что потратят на подарок до 3 до 5 тысяч рублей. Презенты, стоимость которых превышает 5 и 10 тысяч рублей, намерены приобрести примерно 12% респондентов. 5% опрошенных признались, что на День всех влюбленных потратят более 10 тысяч рублей — большая доля таких опрошенных живет в Москве и Санкт-Петербурге (по 11%).

В феврале 2022 года сообщалось, что в России за 15 лет популярность Дня святого Валентина, праздника всех влюбленных, снизилась в четыре раза. Также отмечалось, что 78% россиян игнорируют этот праздник, 12% собираются его отметить. При этом в 2007 году этот день праздновали 50%, в 2009 году — 40%, в 2021 году — уже только 13%. Больше всего поклонников у него среди людей младше 34 лет — 16%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов