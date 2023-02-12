В Казани мужчины готовы потратить на подарок второй половинке в День всех влюбленных больше, чем женщины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани мужчины на подарок жене (девушке, любимой женщине) в честь Дня Святого Валентина готовы потратить 2,7 тысячи рублей. Женщины на презент мужу решили выделить 1,6 тысячи. На подарок парню или любимому мужчине чек выше — 1,7 тысячи, следует из результатов исследования сервиса по поиску работу SuperJob.

Чек на подарок жене ко Дню всех влюбленных в Казани меньше, чем в Москве (4,3 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи) и в Екатеринбурге (2,8 тысячи). Столько же, сколько и в Казани, на подарок супруге готовы потратить мужчины в Новосибирске.

Похожая ситуация и с подарками в честь Дня Святого Валентина мужу — в Казани женщины готовы потратить меньше, чем в Москвы (2,5 тысячи) и в Санкт-Петербурге (2 тысячи). С Екатеринбургом затраты совпадают — 1,6 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Столько же, сколько и в Казани мужчины готовы потратить на подарок к 14 февраля девушке/любимой женщине в Екатеринбурге и Новосибирске — 2,7 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма выше — 4 и 3,2 тысячи соответственно.

В Казани на подарок парню/любимому мужчине женщины готовы потратить меньше жительниц Москвы (2,7 тысячи), Санкт-Петербурга (2,1 тысячи) и Екатеринбурга (1,8 тысячи). В Новосибирске эта сумма не отличается от столицы Татарстана — 1,7 тысячи.

Всего в опросе, который проводился 1—9 февраля, приняли участие 2 тысячи респондентов — мужчины/женщины, состоящие в браке/отношениях и планирующие дарить подарок на 14 февраля — по 500 респондентов в каждой группе опрошенных. Исследование затронуло 398 населенных пунктов России.



Согласно одному из последних исследований, 70% жителей ПФО, которые состоят в браке, собираются праздновать День всех влюбленных. Еще 11% респондентов заявили, что признают только День Петра и Февронии, а 4% опрошенных и вовсе заявили, что 14 февраля это маркетинговый бизнес-ход.



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Татьяна Демина