Главное о коронавирусе на 12 февраля: пандемия притормозила международное сотрудничество, рост заболеваемости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вакцинация в Казани продолжается

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 100 человек. Всего на 12 февраля в республике зарегистрирован 196 221 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 192 478 человек, за минувшие сутки — 5. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 39 пациентов.

Жители столицы Татарстана по-прежнему могут сделать прививку против COVID-19. Для этого в городских поликлиниках во всех районах имеется российская вакцина «Спутник V».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала февраля в Татарстане не зарегистрировали ни одного случая смерти от коронавируса. О последней жертве COVID-19 в республике федеральный оперштаб сообщал 20 января — умер один человек.

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Так, если 8 февраля сообщалось о 78 заболевших за сутки, то 9 февраля уже о 83, 10 февраля — о 89, а 11 февраля — о 94.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пандемия помешала работе комиссии России и Индонезии

За последние сутки в России выявили 12 347 случаев коронавируса, выздоровели 6 805 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 072 717, а выздоровевших — до 21 432 694. Госпитализировано за сутки 689 человек. Умер за сутки 31 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 395 551 человек.

Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уже полгода не обновляет данные по числу вакцинированных против COVID-19 россиян. Информация представлена по состоянию на 12 августа 2022 года.

На протяжении полугода федеральным оперштабом не обновляется и тепловая карта, на которой отражается ситуация с коронавирусом в регионах. Все последние данные датированы 12 августа 2022 года.

Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

Пандемия коронавируса привела к определенной задержке в работе над соглашением о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом, рассказал посол России в Египте Георгий Борисенко. Однако процесс активизируется, пишут «РИА Новости». Окончательной договоренности стороны могут достичь уже в этом году.

Пандемия коронавируса также стала объективной причиной, по которой давно не проводились заседания двусторонней межправительственной комиссии России и Индонезии по сотрудничеству, сообщила посол России в этой стране Людмила Воробьева. По ее словам, есть надежда, что встречу проведут во второй половине 2023 года, сообщает «РИА Новости».

Снежный фестиваль вернулся к привычному формату

В мире коронавирусом нового типа на 09:22 (мск) заразились 672 820 212 раз, 6 853 602 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 846 777). На второй строчке — Индия (44 685 343), на третьей — Франция (39 764 042), на четвертой — Германия (37 907 312), на пятой — Бразилия (36 932 532).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 377). За ними следуют Бразилия (697 674), Индия (530 750), Россия (387 560, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 580).



За время пандемии была сделана 13 285 265 601 инъекция вакцины против коронавируса.

Ежегодный Снежный фестиваль («Юки мацури») в японском Саппоро на острове Хоккайдо впервые после начала пандемии коронавируса провели очно. До этого на протяжении двух лет организовывали альтернативные онлайн-мероприятия с тематикой «Юки мацури». В этом году фестиваль посетили 1,75 млн человек, что близко к показателям 2020 года, когда его в последний раз проводили очно. Тогда в нем приняли участи около 2 млн человек.

Фото: pixabay.com

С начала пандемии в Японии выявили 32 957 753 случая заражения коронавирусом, из которых 1 627 259 — за последние 28 дней. Умерли от COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса, 70 566 жителей страны.

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Татьяна Демина