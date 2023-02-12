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За сутки в Татарстане зафиксировали 100 случаев COVID-19

11:10, 12.02.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зафиксировали 100 случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 100 человек. Всего на 4 февраля в республике зафиксировали 196 221 случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 39 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Выздоровели от коронавируса с начала пандемии — 192 478 человек, за последние сутки — 5.

Фото: realnoevremya.ru

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали, последний раз о жертве COVID-19 в республике сообщалось 20 января — умер один человек. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 12 февраля.

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Илина Хакимова
ОбществоМедицина Татарстан

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