Рост рождаемости в Татарстане в 2022 году зарегистрировали лишь в одном месяце
В 2022 году в Татарстане рост рождаемости по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года зарегистрировали лишь в одном месяце, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Это январь, когда она увеличилась на 1,4% по сравнению с первым месяцем 2021 года.
В остальные 11 месяцев прошлого года рождаемость по отношению к аналогичному периоду 2021 году сокращалась. Так, например, в июне 2022-го она упала на 15,4% по сравнению с первым месяцем лета предыдущего года.
Наибольшее число родивших в 2022 году зарегистрировано в сентябре — 3 394 ребенка. Это на 9,7% меньше, чем в первый месяц осени 2021-го.
«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь — декабрь 2022 года и ее изменение относительно аналогичных месяцев 2021 года:
- Январь — 2 875 (+1,4%);
- Февраль — 2 820 (-2,2%);
- Март — 3 210 (-15,2%);
- Апрель — 2 801 ребенок (-14,9%);
- Май — 2 900 (-11,2%);
- Июнь — 3 061 ребенок (-15,4%);
- Июль — 3 197 детей (-11,8%);
- Август — 3 232 ребенка (-10,8%);
- Сентябрь — 3 394 (-9,7%);
- Октябрь — 3 000 (-10%);
- Ноябрь — 3 021 (-13%);
- Декабрь — 3 140 (-8,7%).
В общей сложности 2022 год в Татарстане родился 36 651 ребенок. По сравнению с предыдущим годом рождаемость упала на 10,5% — за 2021-й на свет появилось 40 936 новорожденных.
Снижение рождаемости по итогам 2022 года зарегистрировано во всех регионах ПФО. Всего в нем за 12 месяцев на свет появилось 237 452 ребенка — на 9,4% меньше, чем в 2021-м.
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