Рост рождаемости в Татарстане в 2022 году зарегистрировали лишь в одном месяце

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2022 году в Татарстане рост рождаемости по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года зарегистрировали лишь в одном месяце, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Это январь, когда она увеличилась на 1,4% по сравнению с первым месяцем 2021 года.



В остальные 11 месяцев прошлого года рождаемость по отношению к аналогичному периоду 2021 году сокращалась. Так, например, в июне 2022-го она упала на 15,4% по сравнению с первым месяцем лета предыдущего года.

Наибольшее число родивших в 2022 году зарегистрировано в сентябре — 3 394 ребенка. Это на 9,7% меньше, чем в первый месяц осени 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

«Реальное время» собрало статистику по рождаемости в Татарстане за январь — декабрь 2022 года и ее изменение относительно аналогичных месяцев 2021 года:

В общей сложности 2022 год в Татарстане родился 36 651 ребенок. По сравнению с предыдущим годом рождаемость упала на 10,5% — за 2021-й на свет появилось 40 936 новорожденных.

Снижение рождаемости по итогам 2022 года зарегистрировано во всех регионах ПФО. Всего в нем за 12 месяцев на свет появилось 237 452 ребенка — на 9,4% меньше, чем в 2021-м.

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Татьяна Демина