В Зеленодольском районе Татарстана столкнулись пять автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В Зеленодольском районе Татарстана произошло ДТП — столкнулись пять автомобилей. Образовалась пробка. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Авария случилась на трассе М-7 на 796-м км на повороте на улицу Центральную. ДТП произошло в левом и среднем ряду, движение машин там затруднено. На месте происшествия уже работают сотрудники госавтоинспекции.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Наш корреспондент уточняет, что два из столкнувшихся автомобилей серьезно пострадали, получив сильные повреждения.

В конце января в Зеленодольском районе на 754-м км трассы М-7 произошло ДТП — столкнулись Toyota и грузовик. Погибли два пассажира легковушки.

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Илина Хакимова