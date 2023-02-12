В Зеленодольском районе Татарстана столкнулись пять автомобилей
В Зеленодольском районе Татарстана произошло ДТП — столкнулись пять автомобилей. Образовалась пробка. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Авария случилась на трассе М-7 на 796-м км на повороте на улицу Центральную. ДТП произошло в левом и среднем ряду, движение машин там затруднено. На месте происшествия уже работают сотрудники госавтоинспекции.
Наш корреспондент уточняет, что два из столкнувшихся автомобилей серьезно пострадали, получив сильные повреждения.
В конце января в Зеленодольском районе на 754-м км трассы М-7 произошло ДТП — столкнулись Toyota и грузовик. Погибли два пассажира легковушки.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым