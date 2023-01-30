В Татарстане в аварии на М-7 погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

В понедельник, 30 января, в Зеленодольском районе Татарстана на 754-м км трассы М-7 произошло ДТП — столкнулись Toyota и грузовик. Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану, по предварительным данным, водитель Toyota превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с грузовиком.

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

Накануне смертельное ДТП случилось в Менделеевском районе Татарстана на 3-м километре дороги Бизяки — Ижевка, погибли четыре человека. По предварительным данным, Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В определенный момент водитель наехал на обочину, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Kalina.



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Татьяна Демина