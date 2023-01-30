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В Татарстане в аварии на М-7 погибли два человека

10:05, 30.01.2023 1
В Татарстане в аварии на М-7 погибли два человека
Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

В понедельник, 30 января, в Зеленодольском районе Татарстана на 754-м км трассы М-7 произошло ДТП — столкнулись Toyota и грузовик. Погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

Как сообщили в Госавтоинспекции МВД по Татарстану, по предварительным данным, водитель Toyota превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась с грузовиком.

Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

Накануне смертельное ДТП случилось в Менделеевском районе Татарстана на 3-м километре дороги Бизяки — Ижевка, погибли четыре человека. По предварительным данным, Kia Rio двигался со стороны Агрызского района в направлении Менделеевска. В определенный момент водитель наехал на обочину, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Kalina.

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Татьяна Демина
ПроисшествияАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:35
    На м7 на встречку очень сложно попасть , если только умышленно ради самоубийства.
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