В Татарстане угарным газом отравились 4 человека, в том числе 2 детей

В Лениногорском районе Татарстана в Лениногорске угарным газом отравились четыре человека — в том числе, пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Отравление произошло в квартире дома по ул. Ленина, 24. Отравились женщина и мужчина 1964 и 1966 годов рождения, и их внуки — мальчики 2014 и 2016 года рождения.

Пострадавшие осмотрены, с диагнозом отравление угарным газом легкой степени тяжести направлены на амбулаторное лечение, от госпитализации отказались. Причина происшествия устанавливается.

Лениногорская городская прокуратура уже начала проверку, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуроры с профильными специалистами выяснят причины и обстоятельства случившегося, а также проверят соблюдение законодательства об обеспечении безопасности при использовании и эксплуатации внутридомового газового оборудования.

Фото: sledcom.ru

С начала 2023 года в Республике зафиксировано 15 случаев отравления угарным газом. Погибло 3 человека, из них 1 ребенок. Пострадали 35 человек, из них — 19 детей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела и результатах первоначальных следственных действий после смерти 17-летней девушки в Казани. По версии следствия, причиной отравления угарным газом послужило отсутствие тяги в ванной комнате, где были установлены газовые колонка и котел.



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Илина Хакимова