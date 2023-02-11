«КОС-Синтез-УОР» вновь обыграл «Восток»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» вновь обыграл МК СШОР «ВОСТОК-2», одержав шестую победу в сезоне. Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (4), Мирзиев (3), Тазеев (3), Иванов (2), Самсонов (2), Шайдуллин (1), Саввин (1)



Старт игры остался за командой из Казани. Бомбардир Богдан Комаров открыл счет с пенальти и удвоил фору в большинстве. Товарищи по команде Замир Мирзиев и Раиль Тазеев довели дело до 4-0, после чего хозяева быстро вернулись в игру. В начале второго периода МК СШОР «ВОСТОК-2» сравнял счет, но далее забивали только казанцы. 8-5 после первой половины игры.

После перерыва казанцы провели в ворота соперника три безответных мяча — два в большинстве, один с пенальти. Свой четвёртый гол в матче оформил Богдан Комаров. 11-5 за четверть до финиша.

Финальная сирена запечатлела на табло счет 16-5 в пользу «КОС-Синтез-УОР».

10 февраля в матче 13-го тура чемпионата России по водному поло «КОС-Синтез-УОР» крупно обыграл МК СШОР «ВОСТОК-2». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой казанцев со счетом 7:15 (2:4, 2:4, 2:4, 1:3).

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Маргарита Головатенко