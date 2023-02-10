Казанский «КОС-Синтез-УОР» разгромил московский «Восток»

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

В матче 13-го тура чемпионата России по водному поло «КОС-Синтез-УОР» крупно обыграл МК СШОР «ВОСТОК-2». Встреча, проходившая в Москве, закончилась победой казанцев со счетом 7:15 (2:4, 2:4, 2:4, 1:3).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Комаров (7), Мирзиев (4), Иванов (2), Самсонов (1), Васильев (1).

Первыми распечатали ворота хозяева, однако подопечные Евгения Ярощука быстро перехватил игровую инициативу и уже на первый перерыв ушли с преимуществом в 2 мяча. Картина не менялась и в последующих трех таймах.

Завтра команды проведут второй поединок 13-го тура. Встреча состоится в Москве. Начало игры в 18.15.

Фото: пресс-служба «КОС-Синтез»

Напомним, неделю назад «КОС-Синтез-УОР» встретилась с другой казанской командой «КОС-Синтез». В обеих встречах молодежная команда уступила старшей команде.

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Айрат Назипов