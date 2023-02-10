Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 19 388 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. По последним данным, погибли уже 19 388 человек.

Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ранения получили больше 77 тысяч граждан.

Утром сообщалось о гибели 18 342 человек и ранении 64 194 жителей.

Фото: kremlin.ru

Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.

Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.

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Айрат Назипов