Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 19 388 человек
В Турции продолжает увеличиваться число погибших в ходе землетрясения, произошедшего в начале недели. По последним данным, погибли уже 19 388 человек.
Как заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, ранения получили больше 77 тысяч граждан.
Утром сообщалось о гибели 18 342 человек и ранении 64 194 жителей.
Напомним, в Татарстане организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении жителей Турции. Жители республики также могут пожертвовать деньги, для этого открыт специальный счет.
Всемирный банк принял решение выделить Турции $1,78 млрд для ликвидации последствий землетрясений и оказания чрезвычайной помощи. ВБ также занялся оперативной оценкой ущерба, дабы понять масштабы трагедии и определить более приоритетные области для восстановления и реконструкции.
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