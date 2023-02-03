Минюст России признал иноагентом блогера Николая Соболева*

Минюст России расширил список иностранных агентов. В него вошли пять человек, сообщает сайт ведомства.

Так, список иноагентов пополнил блогер Николай Соболев*. По информации ведомства, он высказывался против граждан России и СВО, поддерживал Украину, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

Блогер Николай Соболев* получил известность, снимая розыгрыши (пранки) и социальные эксперименты для проекта Rakamakafo. Позже он снял свое шоу.

Фото: minjust.gov.ru

Также в реестр попали Елена Прокашева*, Екатерина Дудко*, Павел Мезерин* и Александр Макашенец*. Часть из них высказывались против СВО, другие же пропагандировали ЛГБТ-отношения.

В последний раз список обновлялся 27 января. Тогда Минюст России внес в реестр иностранных агентов шесть человек, включая солиста Little Big Илью Прусикина*.



*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов