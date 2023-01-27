Минюст России внес в реестр иностранных агентов солиста Little Big Илью Прусикина*

Минюст России внес в реестр иностранных агентов солиста Little Big Илью Прусикина*, сообщает RT со ссылкой на сайт министерства.



— Двадцать седьмого января в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Прусикин*, Ф.Э. Агумава*, Э.Б. Омбадыков*, Р.Р. Кашапов*, а также Д.А. Серенко*.

В июле группа Little Big объявила об отмене своего тура по России.

Little Big — панк-поп-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. С 2022 года коллектив базируется в Лос-Анджелесе. Коллектив выдвигался от России на песенный конкурс «Евровидение-2020».

* Признан физлицом-иноагентом.

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Маргарита Головатенко