Демография и медицина: в Татарстане обсудили проблемы Актанышского района — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Достижения и проблемы Актанышского района Татарстана обсудили в ходе итоговой сессии. В 2022 году ВВП района вырос на 8% и составил 15 млрд рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Почти половина доходов приходится на сельское хозяйство, именно агропромышленным комплексом район может гордиться. В 2022 году собрали 177 тысяч тонн зерна — в два раза больше, чем годом ранее. И по надоям тоже в плюсе — 74 тысячи тонн молока. Стоит задача увеличить поголовье — в прошлом году недосчитались 500 коров.

В приоритете остаются вопросы здравоохранения. В прошлом году удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии почти на четверть. Однако, как отметили, необходима модернизация ЦРБ, капремонт стационара и новое диагностическое приемное отделение.

Также особое внимание необходимо уделить вопросам демографии и миграции. Сегодня в районе проживает 28 тысяч человек, за год его покинули почти 400 сельчан. По этому показателю Актаныш опустился на 20 позиций и занимает 32 место в республике.

В январе власти Актанышского района приняли решение создать рабочую группу по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений. Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Актанышском районе, религиозными организациями, национально-культурными общественными объединениями, а также научными и иными организациями.

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Маргарита Головатенко