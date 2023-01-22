В Актанышском районе Татарстана создали рабочую группу по вопросам гармонизации межнациональных отношений
Власти Актанышского района Татарстана приняли решение создать рабочую группу по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений. Распоряжение подписал глава района Ленар Зарипов.
Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Актанышском районе, религиозными организациями, национально-культурными общественными объединениями, а также научными и иными организациями.
Члены рабочей группы должны оперативно рассматривать вопросы, касающиеся реализации национальной политики и состояния внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в районе, оперативно предлагать варианты решения конфликтных вопросов и в целом оценивать ситуацию в этой сфере.
В состав рабочей группы вошли: заместитель главы Актанышского района Ильшат Габдулхаев, руководитель исполкома района Рустем Ильясов и начальник отдела социальной и просветительской работы Назиль Латипов. Также членами комиссии стали семь человек.
Напомним, летом прошлого года в Актанышском районе разгорелся скандал. На территории местного кладбища неизвестные повторно осквернили могилу Виктора Смирнова. Ответственность за произошедшее взял на себя Энгель Фаттахов, который был главой района. После инцидента он подал в отставку.
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