В Актанышском районе Татарстана создали рабочую группу по вопросам гармонизации межнациональных отношений

Власти Актанышского района Татарстана приняли решение создать рабочую группу по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений. Распоряжение подписал глава района Ленар Зарипов.

Рабочая группа будет осуществлять свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Актанышском районе, религиозными организациями, национально-культурными общественными объединениями, а также научными и иными организациями.

Члены рабочей группы должны оперативно рассматривать вопросы, касающиеся реализации национальной политики и состояния внутриконфессиональных и межконфессиональных отношений в районе, оперативно предлагать варианты решения конфликтных вопросов и в целом оценивать ситуацию в этой сфере.

В состав рабочей группы вошли: заместитель главы Актанышского района Ильшат Габдулхаев, руководитель исполкома района Рустем Ильясов и начальник отдела социальной и просветительской работы Назиль Латипов. Также членами комиссии стали семь человек.

Фото: aktanysh.tatarstan.ru (Энгель Фаттахов)

Напомним, летом прошлого года в Актанышском районе разгорелся скандал. На территории местного кладбища неизвестные повторно осквернили могилу Виктора Смирнова. Ответственность за произошедшее взял на себя Энгель Фаттахов, который был главой района. После инцидента он подал в отставку.



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Айрат Назипов