За недопуск России к Олимпийским играм в Париже выступили 35 стран

Требовать недопуска российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже будут 35 стран, сообщила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.



— Все страны выступили единогласно, — сказала она, отметив, что в группу входят Великобритания, Германия, США, Франция и Япония.

По ее словам, для продвижения решения странам не нужно бойкотировать предстоящие соревнования, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с ограничениями МОК.

В начале февраля Олимпийский комитет Чехии сообщал, что не рассматривает вариант бойкота Олимпийских игр — 2024, если на них появятся российские и белорусские спортсмены.



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Маргарита Головатенко