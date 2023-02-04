Чехия не будет бойкотировать Олимпийские игры из-за российских спортсменов

Олимпийский комитет Чехии не рассматривает вариант бойкота Олимпийских игр — 2024 если на них появятся российские и белорусские спортсмены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

— Для нас не может быть и речи о бойкоте, мы не будем наказывать чешских спортсменов за действия России. Мы принесли извинения спортсменам за бойкот Игр в Лос-Анджелесе 1984 года и не хотим повторять этот печальный опыт. Вся дискуссия об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов в Играх только начинается, решающую позицию по вопросу имеют международные спортивные федерации, — сказано в заявлении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) предложил допустить российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. После этого глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с ограничениями МОК.

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Максим Кокунин