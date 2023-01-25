ОКР не согласен с ограничениями МОК по возвращению россиян к соревнованиям

Фото: кадр видео/Телевидение Олимпийского комитета России (архив)

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил несогласие с ограничениями Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян к соревнованиям. Об этом он заявил в среду в своем telegram-канале.



МОК предложил допустить российских и белорусских спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

— По сути, сегодняшнее заявление — попытка исправить ошибку, которая уже вылилась для российского и белорусского спорта в безосновательные рестрикции на протяжении почти года и нанесла большой ущерб всему международному спорту. Голос здравого смысла был услышан. Однако вместе с тем мы по-прежнему категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности наших спортсменов и снова предлагаются нам как условие возвращения на международную арену, — написал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Поздняков подчеркнул, что со стороны ОКР будет сделана юридическая оценка изложенным сегодня тезисам. По его словам, дальнейшее взаимодействие с международными спортивными организациями и федерациями будет выстраиваться «отталкиваясь от правовой экспертизы». В приоритете остается обеспечение прав и интересов российских спортсменов без дискриминации.

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Маргарита Головатенко