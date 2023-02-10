На татарстанца возбудили уголовное дело после ввоза в страну Mercedes по фиктивным документам

Таможенники Татарстана выявили неуплату таможенных платежей при ввозе немецкого автомобиля Mercedes-Benz 500 E. По данным ведомства, 34-летний мужчина использовал криминальную схему и ввез машину с территории Абхазии.

Для того чтобы ввезти автомобиль беспошлинно, на таможенном посту в Адлере татарстанец указал, что ввозит его временно как транспортное средство международной перевозки пассажира. Таможенному органу мужчина представил фиктивные документы. Затем владелец самостоятельно поменял регистрационные номера на автомобиле с абхазских на казахстанские.

— В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий нами установлена фиктивность представленных документов и нецелевое использование автомобиля для личного пользования. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,5 млн рублей, — уточнил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.

Фото: realnoevremya.ru

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица».

Напомним, начальник таможенной службы Марат Гараев в середине января сообщил, что в 2022 году плановое задание по перечислению таможенных и иных платежей Татарстанской таможней выполнено на 118%. В бюджет перечислено более 2 млрд рублей.

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Айрат Назипов