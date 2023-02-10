Джо Байден не принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в президентских выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Telemundo.
— Я пока просто не готов сделать это [принять это решение], — сказал американский лидер.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
Напомним, депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов накануне заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. По его словам, американского лидера могут обвинить в терроризме из-за диверсии на «Северных потоках».
Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала журналиста.
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