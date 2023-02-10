Джо Байден не принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в президентских выборах. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Telemundo.

— Я пока просто не готов сделать это [принять это решение], — сказал американский лидер.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

Фото: wikipedia.org

Напомним, депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов накануне заявил, что Следственный комитет России может возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена. По его словам, американского лидера могут обвинить в терроризме из-за диверсии на «Северных потоках».

Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулитцеровской премии рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала журналиста.

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Айрат Назипов