Американский журналист Херш: взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США

Водолазы ВМС США установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку летом прошлого года, а активировали ее норвежцы спустя три месяца, сообщил на своем сайте журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник.



Согласно информации, ВМС действовали под прикрытием учений НАТО, известных как Baltops 22. Президент США Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона. Главный вопрос был — как не оставить улик, рассказал Херш.

Представители Белого дома и Центрального разведывательного управления Тэмми Торп назвали информацию ложью и вымыслом, передает «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Взрывы прогремели в конце сентября сразу на двух «Северных потоках». Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин называл происшествие очевидным терактом.

Германия допускала, что за взрывами на «Северных потоках» стоит одна из стран Запада.

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Маргарита Головатенко