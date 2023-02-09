Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что Следком России может возбудить дело против Байдена

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.



Он добавил, что дело могут возбудить по обвинению в терроризме и пригласить американского журналиста Сеймура Херша в качестве свидетеля.

— Надеюсь, что такая комиссия появится в американском Конгрессе, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулицеровской премии рассказал, что еще летом прошлого взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала журналиста.

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Маргарита Головатенко