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Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что Следком России может возбудить дело против Байдена

20:45, 09.02.2023
Депутат Госдумы от Татарстана заявил, что Следком России может возбудить дело против Байдена
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России может возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена, заявил «РИА Новости» депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов.

Он добавил, что дело могут возбудить по обвинению в терроризме и пригласить американского журналиста Сеймура Херша в качестве свидетеля.

— Надеюсь, что такая комиссия появится в американском Конгрессе, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один из самых именитых журналистов-расследователей США 85-летний Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Лауреат Пулицеровской премии рассказал, что еще летом прошлого взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала журналиста.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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