В Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов с пунктом назначения Россия
В порту Роттердама заблокировано приблизительно 43 тысячи транзитных грузов, следующих в Россию или Белоруссию. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.
Он отметил, что в Нидерландах организована работа по содействию доставке грузов до конечного адресата, на данный момент оказана помощь в отношении более сотни транспортировок.
Шульгин объяснил, что ситуация с перевозками крайне затруднена из-за прекращения авиасообщения, запрета на въезд на территории Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.
В начале апреля 2022 года страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Транспорт перестали пускать в связи с пятым санкционным пакетом, в рамках которого объявили запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.
В декабре РБК, ссылаясь на источники, сообщил, что российские власти намерены продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым