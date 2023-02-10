В Роттердаме заблокировали около 43 тысяч грузов с пунктом назначения Россия

В порту Роттердама заблокировано приблизительно 43 тысячи транзитных грузов, следующих в Россию или Белоруссию. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что в Нидерландах организована работа по содействию доставке грузов до конечного адресата, на данный момент оказана помощь в отношении более сотни транспортировок.

Шульгин объяснил, что ситуация с перевозками крайне затруднена из-за прекращения авиасообщения, запрета на въезд на территории Евросоюза грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в европейские порты.

В начале апреля 2022 года страны ЕС прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Транспорт перестали пускать в связи с пятым санкционным пакетом, в рамках которого объявили запрет на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

В декабре РБК, ссылаясь на источники, сообщил, что российские власти намерены продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года.



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Илина Хакимова