Евросоюз прекратил пускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии
Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Транспорт перестали в связи с пятым санкционным пакетом, сообщили в ФТС.
Пятый пакет санкции против России из-за спецоперации на Украине Евросоюз утвердили вчера.Общество
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