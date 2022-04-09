Евросоюз прекратил пускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии

Фото: Максим Платонов

Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.



Транспорт перестали в связи с пятым санкционным пакетом, сообщили в ФТС.

Пятый пакет санкции против России из-за спецоперации на Украине Евросоюз утвердили вчера.