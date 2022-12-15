РБК: Россия продлит запрет на въезд грузовиков из ЕС до конца июня 2023 года

Российские власти намерены продлить запрет на въезд фур из Евросоюза до 30 июня 2023 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Ситуацию изданию также прокомментировали в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Там отметили, что поддерживают решение правительства. И полагают, что запрет должен действовать до тех пор, пока будут действовать санкции ЕС в отношении российских перевозчиков.

Фото: pixabay.com

Отметим, подобный запрет был подписан в конце сентября и действовал до 31 декабря 2022 года. Он последовал после указа президента Владимира Путина о возможности вводить ограничения на международные автоперевозки грузов по территории России транспортом, принадлежащим компаниям из недружественных стран.

Напомним, страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала специальной военной операции. После этого Россия начала вводить ответные санкции.

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Айрат Назипов