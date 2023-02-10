В Казани дошло до суда дело о «пожарной» взятке

Накануне Приволжский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела замначальника отдела по Приволжскому району Казани ГУ МЧС России по Татарстану Динара Газизова. На предварительном следствии он полностью признал вину в получении взятки 70 тысяч рублей, однако в суде заявил лишь о частичном признании, сообщает журналист «Реального времени».



По версии следствия, преступление было совершено после пожара на площади 20 квадратных метров в производственном корпусе на улице Магистральной в Казани 7 июля 2022 года. Как сообщила суду гособвинитель, старший помощник прокурора Приволжского района Чулпан Шаехова, эти помещения арендовала фирма «Некст Стейдж», которой грозил административный штраф в 300—400 тысяч рублей за отсутствие на объекте автоматической первоначальной сигнализации. Данное нарушение выявил и указал в справке выезжавший на место старший дознаватель — подчиненный обвиняемого. Справку он переслал в чат службы в мессенджере «Телеграм», после чего, как считают силовики, у Газизова возник умысел на преступление, и он попросил подчиненного вызвать к нему в кабинет представителя компании-арендатора.

При встрече с директором фирмы офицер МЧС, согласно версии обвинения, сообщил о выявленном нарушении и возможных штрафных санкциях для юрлица. «При этом Газизов написал на листе бумаге цифру «70» и, показав ее директору, сообщил, что за взятку в указанном размере готов принять договор субаренды, согласно которому ответственным за нарушение требований пожарной безопасности на Магистральной будет определено физлицо, штраф которому составит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — огласила гособвинитель ключевой момент предполагаемой коррупционной сделки.

13 июля директор «Некст Стейдж» согласился и, согласно обвинению, получил подробную консультацию, каким образом составить промежуточный договор субаренды, чтобы задним числом снять ответственность за нарушение пожарных норм со своей компании. А на следующий день будущий взяткодатель сообщил о происходящем в ФСБ, в результате 18 июля Газизов был задержан после получения 70 тысяч рублей. На тот момент его подчиненный уже составил протокол о штрафе в 5 тысяч рублей в отношении самого директора фирмы, выполняя указание своего непосредственного начальника, считают в СК и прокуратуре.

По версии обвинения, 70 тысяч рублей офицер получил за незаконное бездействие — непривлечение организации к административной ответственности, и за незаконные действия — по привлечению к таковой физлица.

Напомним, после задержания признавший вину руководитель подразделения МЧС был водворен под домашний арест. В данный момент у него более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий.