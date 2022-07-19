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В Казани после пожара на Магистральной ФСБ поймала на взятке офицера МЧС

13:13, 19.07.2022
В Казани после пожара на Магистральной ФСБ поймала на взятке офицера МЧС
Фото: mchs.tatarstan.ru

В получении взятки в 70 тысяч рублей подозревается замначальника отдела по Приволжскому району ГУ МЧС России по РТ Динар Газизов. Его задержали накануне после получения в своем служебном кабинете денег от гендиректора казанской фирмы, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по Татарстану.

По версии силовиков, деньги офицер МЧС получил за то, чтобы фирма не привлекалась к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности по итогам пожара на улице Магистральной 7 июля текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

Следком возбудил уголовное дело. Подробности дела уточняются.

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