Прокуратура Московского района Казани проверит информацию об обрушении фасада здания
Прокуратура Московского района Казани проверяет информацию об обрушении фасада здания на улице Рахимова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
— Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, — рассказал он.
Сегодня в Сети появилась информация о разрушении фасада в трехэтажном жилом доме. О пострадавших не сообщалось.
Сегодня в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Пожарные и спасатели ведут поисково-спасательные работы.
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