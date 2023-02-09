Прокуратура Московского района Казани проверит информацию об обрушении фасада здания

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Московского района Казани проверяет информацию об обрушении фасада здания на улице Рахимова. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента. Обстоятельства случившегося выясняются. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования, — рассказал он.

Сегодня в Сети появилась информация о разрушении фасада в трехэтажном жилом доме. О пострадавших не сообщалось.

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня в Новосибирске на Линейной улице из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме обрушился подъезд. Всего в доме 4 подъезда, в каждом по 15 квартир. Пожарные и спасатели ведут поисково-спасательные работы.

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Айрат Назипов