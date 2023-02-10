В Казани 4 из 10 компаний применяют в работе job offer

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 38% опрошенных компаний применяют job offer, то есть письменный документ, в котором указаны основные условия предлагаемой работы. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждая пятая казанская компания (21%) применяет job offer для всех кандидатов, а 17% используют этот документ лишь для некоторых категорий специалистов. Чаще всего его предоставляют мидл- и топ-менеджерам, инженерно-техническим работникам, IT-специалистам и офисному персоналу.

Не используют job offer в Казани 62% компаний. Они объясняют свою позицию тем, что этот документ не предусмотрен в рамках Трудового кодекса России и в связи с этим не имеет правовых последствий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Job offer получали 34% опрошенных казанцев, которые когда-либо устраивались на работу. Чаще всего это те, чье жалованье превышает 80 тысяч рублей (39%).

В феврале 2022 года сообщалось, что жители России, чей доход выше среднего уровня, чувствуют себя увереннее при прохождении собеседований. Мужчины в среднем оценивают свой уровень уверенности на 4 балла из 5, а женщины — на 3,7 балла.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов