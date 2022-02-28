Исследование: россияне с высокими доходами чувствуют себя уверенно на собеседованиях

Фото: Максим Платонов (архив)

Жители России с доходом выше среднего уровня чувствуют себя увереннее при прохождении собеседований. Такой вывод по итогам опроса приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При приеме на работу мужчины чувствуют себя увереннее женщин. В среднем они оценивают свой уровень уверенности при собеседовании на 4 балла из 5. Женщины оценивают уровень уверенности на 3,7 балла.

Фото: pixabay.com

Причем уровень уверенности зависит и от возраста. Жители страны возрастом до 34 лет оценивают уровень уверенности на 3,6 балла, а граждане старше 45 лет — на 4 балла.

Недавно в сервисе SuperJob рассказали, что 56% россиян хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов. Причем чаще других к такому графику готовы граждане РФ моложе 34 лет.



Диана Жиленкова