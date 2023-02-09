В центре Казани на улице Яшляр восстановили сети ливневой канализации

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На улице Яшляр в центре Казани восстановили сети ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Несколько лет назад на этой территории провалилась дорога. Участок представлял угрозу для соседних зданий и автотранспорта, поэтому его закрыли.

— Отрезок протяженностью 192,5 метра отремонтировали методом микротоннелирования. Он не требует раскопки траншей по всей длине прокладки сетей. В данном случае этот способ оказался наиболее подходящим из-за слишком глубокого расположения коллектора — 6,5 метра. Для реализации мероприятий при помощи 12 специальных скважин глубиной 22 метра был понижен уровень грунтовых вод. В процессе использовали микрощит, который двигает домкратная станция, — рассказали в мэрии.



Фото: пресс-служба мэрии Казани

Коллектор на этом участке отводит дождевые и талые воды с улиц Яшляр, Фаткуллина, Братьев Петряевых, Сайдашева, Шарифа Камала, Габдуллы Тукая.

В мэрии пообещали благоустроить территорию в ближайшем будущем. Там должно появиться дорожное покрытие.

Еще в 2021 году Яшляр была в числе казанских улиц, где регулярно происходили потопы после сильных дождей. В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани тогда говорили, что все происходит из-за смыва потока воды мусора в ливневки. Тогда же чиновники отмечали, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.

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Айрат Назипов