В центре Казани на улице Яшляр восстановили сети ливневой канализации
На улице Яшляр в центре Казани восстановили сети ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.
Несколько лет назад на этой территории провалилась дорога. Участок представлял угрозу для соседних зданий и автотранспорта, поэтому его закрыли.
— Отрезок протяженностью 192,5 метра отремонтировали методом микротоннелирования. Он не требует раскопки траншей по всей длине прокладки сетей. В данном случае этот способ оказался наиболее подходящим из-за слишком глубокого расположения коллектора — 6,5 метра. Для реализации мероприятий при помощи 12 специальных скважин глубиной 22 метра был понижен уровень грунтовых вод. В процессе использовали микрощит, который двигает домкратная станция, — рассказали в мэрии.
Коллектор на этом участке отводит дождевые и талые воды с улиц Яшляр, Фаткуллина, Братьев Петряевых, Сайдашева, Шарифа Камала, Габдуллы Тукая.
В мэрии пообещали благоустроить территорию в ближайшем будущем. Там должно появиться дорожное покрытие.
Еще в 2021 году Яшляр была в числе казанских улиц, где регулярно происходили потопы после сильных дождей. В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани тогда говорили, что все происходит из-за смыва потока воды мусора в ливневки. Тогда же чиновники отмечали, что ряд участков нуждается в новой ливневой канализации или реконструкции существующей сети.
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