Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту

Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту. Об этом пишет RT со ссылкой на Минэнерго России.

— Внести в Государственную Думу Федерального Собрания... проект федерального закона «О ратификации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по дальневосточному маршруту, — говорится в документе.

Правительства обеих стран обсудили проект еще 30 января. Тогда Кабмин России одобрил соглашение по поставкам газа по дальневосточному маршруту.

Фото: goverment.ru

Напомним, что за 2022 год товарооборот России и Китая увеличился до рекордного показателя. Он вырос на 29,3% до отметки в $190,2 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов