«Газпром» продлил контракт на поставку газа в Белоруссию в 2023—2025 годы

«Газпром» и его дочернее предприятие «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023—2025 годы и его транзит на территорию страны. Об сообщается на сайте компании.

Ориентировочно, стоимость газа составит 250 миллиардов рублей в год. Стоимость транспортировки же достигнет 12 миллиардов рублей.

Что касается предыдущих контрактов, они действовали до конца 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, поставки российского газа в Китай «Газпромом» превысили годовые показатели и вышли на принципиально новый уровень. В 2022 году компания по просьбе Китая регулярно перевыполняла планы суточных поставок, и это позволило превысить годовые обязательства.

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Елизавета Пуншева