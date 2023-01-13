Товарооборот России и Китая за 2022 год вырос на 29,3%, побив рекорд

За 2022 год товарооборот России и Китая увеличился до рекордного показателя. Он вырос на 29,3% до отметки в $190,2 млрд. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

За прошлый год Китай ввез в Россию товаров на $76,1 млрд, что на 12,8% больше, чем годом ранее. Поставки из РФ в КНР выросли на 43,4%, составив $114,1 млрд.

В декабре уровень товарооборота двух стран составил $17,81 млрд. Россия ввезла в КНР товаров на сумму $8,9 млрд, Китай в Россию — на $8,9 млрд.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, президент России Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем. По его словам, к 2024 году целевую планку в $200 млрд страны могут достигнуть досрочно.

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Айрат Назипов