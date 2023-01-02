«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень
Поставки российского газа в Китай превысили годовые показатели и вышли на принципиально новый уровень, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
По его словам, в 2022 году компания по просьбе Китая регулярно перевыполняла планы суточных поставок, и это позволило превысить годовые обязательства:
— С 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай, — приводит его заявление RT.
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