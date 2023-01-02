«Газпром» сообщил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень

Поставки российского газа в Китай превысили годовые показатели и вышли на принципиально новый уровень, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.



По его словам, в 2022 году компания по просьбе Китая регулярно перевыполняла планы суточных поставок, и это позволило превысить годовые обязательства:

— С 1 января 2023 года «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай, — приводит его заявление RT.

Фото: pixabay.com

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко