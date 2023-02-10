Сергей Беляков оценил вероятность появления алкогольной продукции на российских маркетплейсах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков в интервью «Реальному времени» прокомментировал вероятность появления табака, алкоголя и рецептурных лекарств на полках российских маркетплейсов.

— У онлайн-коммерции есть ограничения. Но есть и еще одна важная особенность: почти стопроцентно безналичный оборот. Мы — цифровая платформа, и это значит, что, с точки зрения регулятора, у нас стопроцентная прозрачность бизнеса, цифровая прослеживаемость движения денег и товара, а также идентификация покупателя и продавца, — отметил он.

Фото предоставлено пресс-службой Ozon

Также Беляков пояснил, что благодаря политике работы маркетплейса можно будет сразу выяснить, «на каких условиях, когда и кому продали товар».

— Мы на сто процентов гарантируем, что будем знать, на каких условиях, когда и кому продали товар. И мы гораздо эффективнее, чем офлайн, выдержим налагаемые законом ограничения относительно того, кому и когда можно, а кому нельзя продавать те или иные товары, — добавил гендиректор.

Помимо этого, Беляков прокомментировал вопрос с конкуренцией на рынке электронной коммерции в России. По его словам, «на разных рынках критерии оценки конкурентности разные».

Фото предоставлено пресс-службой Ozon

— В России благодаря тому, что игроки №1 и 2 конкурируют между собой, а еще есть и игроки №3 и 4, у вас всегда есть возможность получить товар в установленное удобное время. Вам даже дома находиться не надо — можно выбрать разные опции (оставить посылку у консьержа, например). У российского пользователя сформировалась совсем иная модель покупки на маркетплейсах, другие привычки и ожидания, — пояснил он.



В беседе с «Реальным временем» Сергей Беликов также рассказал, как российские маркетплейсы справляются с нынешними экономическими реалиями. Более подробно об этой теме читайте в нашем материале.

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Антон Гаврилов