Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова под четвертым номером посева вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби, обыграв бельгийку Злизе Мертенс со счетом 6:1, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 34 минуты. В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 8). Напомним, призовой фонд турнира превышает 780 тысяч долларов.
В январе Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Во встрече второго раунда россиянка под девятым номером посева проиграла 113-й ракетке мира Кэти Волынец (США) со счетом 4:6, 6:2, 2:6. Спортсменки находились на корте 2 часа 8 минут.
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