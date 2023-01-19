Вероника Кудерметова проиграла в матче второго круга Australian Open
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Во встрече второго раунда россиянка под девятым номером посева проиграла 113-й ракетке мира Кэти Волынец (США) со счетом 4:6, 6:2, 2:6. Спортсменки находились на корте 2 часа 8 минут.
В следующем круге Волынец сыграет с победительницей встречи Чжан Шуай (Китай, 23-й номер посева) — Петра Мартич (Хорватия).
17 января Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую и вышла во второй круг Australian Open.
Australian Open завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая в марте 2022 года объявила о завершении карьеры.
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